Мостовой – о Дзюбе в сборной России: Вьетнаму и я могу забить

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий насчёт возможного вызова нападающего Артёма Дзюбы в сборную России. Накануне 36-летний форвард забил гол за «Акрон» в матче Премьер-лиги против «Ростова».

По словам Мостового, он не видит смысла в вызове Дзюбы в национальную команду. При этом экс-игрок «Сельты» отметил, что в случае чего и сам готов сыграть за сборную России и забить условному Вьетнаму.

«У меня такой же вопрос, как и у Карпина: «Зачем?» И Карпин понимает, и сам Артём. Можно, конечно, вызвать, но можно и нас некоторых вызвать. Мы тоже хотим забить Вьетнаму. И сто процентов забьём», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Следующий сбор национальная команда России проведёт в октябре.