Геркус: «Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он всё не взлетает»

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о «Спартаке», проигравшем в субботу «Локомотиву» со счётом 1:3.

Геркус не понимает, в чём заключался план «Спартака» на дерби. По словам функционера, «Локомотив» не испытал никаких проблем, ведь «красно-белые» ничего не смогли придумать.

«Три тура без побед. «Спартак» загнал себя в сложное положение. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА. Как говорится, все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он всё не взлетает... Посмотрим», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В десяти турах команда Деяна Станковича смогла набрать 16 очков (четыре победы, четыре ничьи, два поражения).