Каррера предположил, как Пьянич повлияет на РПЛ

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера высказался насчёт трансфера Миралема Пьянича. На днях боснийский полузащитник подписал контракт с ЦСКА. По словам Карреры, переход Пьянича может поспособствовать другим трансферам в РПЛ из Европы.

«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию», - цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, что Миралем Пьянич заключил с ЦСКА контракт на один сезон. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.