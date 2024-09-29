Батраков отреагировал на разговоры о «Зените»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался на тему своего будущего, а именно насчёт переживаний фанатов о его уходе в «Зенит». По словам Батракова, у него не было предложения от питерского клуба.

«Это всё сами просто придумывают – ни с чего, по-моему. Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру», - цитирует Батракова «РБ Спорт».

Алексей Батраков проводит отличный сезон и сейчас делит с Максимом Глушенковым первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

Напомним, что в субботу «Локомотив» обыграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:1. «Железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.