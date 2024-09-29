В «Локомотиве» надеются на приезд Сёмина

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался о бывшем тренере команды – о Юрии Сёмине. Руководитель клуба надеется, что Сёмин приедет на матч команды.

«Давно не общались. Вижу по комментариям, Юрий Павлович следит за тем, что делается в клубе. Но пока на игры не приезжает. Надеюсь, что приедет», - цитирует Нагорных «РБ Спорт».

Напомним, что Юрий Сёмин покинул должность главного тренера «Локомотива» в первый день лета 2020 года, хотя рассчитывал продолжить работу до конца затянувшегося из-за коронавируса сезона. Боссы «железнодорожников» тогда решили пригласить Марко Николича.