Геркус оценил дерби «Локомотив» - «Спартак»

Илья Геркус, который в своё время занимал должность президента «Локомотива», высказался о субботнем дерби. Как известно, «железнодорожники» обыграли на своём поле «Спартак» со счётом 3:1.

«Спартак» играл довольно академично. А «Локо» - остро-молодо-задорно, действовал вторым номером, на контратаках. «Железнодорожники» отдали инициативу и сами жалили. Тактика Галактионова в итоге сработала», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Геркус добавил, что «Локомотив» провёл качественный матч и превзошёл «Спартак» по количеству опасных моментов. Функционер отметил, что «красно-белые» действовали медленнее.

На текущий момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям при равенстве очков.