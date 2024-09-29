Дзюба: «Не хочу сравнивать себя с Яшиным, но…»

В субботу вечером «Акрон» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Ростовом» со счётом 2:0. Лучшим игроком матча был признан нападающий Артём Дзюба, который забил дебютный гол за «Акрон» в игре против бывшей команды.

После игры Дзюба высказался насчёт критики, с которой он сталкивается. По словам форварда, некоторых игроков признают уже спустя годы после завершения карьеры. Дзюба даже провёл параллель со Львом Яшиным, выигрывавшим «Золотой мяч».

«Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на «Уэмбли» все изменилось», - цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

«Акрон» на текущую минуту занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.