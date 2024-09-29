Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о смене лидеров в золотой гонке РПЛ.

- Насколько неожиданной стала для вас потеря лидерства «Зенитом»?

- Ничего криминального в этом не вижу. Сейчас мы наблюдаем, что конкуренты питерцев набрали ход. У «Краснодара» идет хорошая победная серия, «Локомотив» выглядит здорово, что и доказал в матче со «Спартаком». В этой ситуации было предчувствие, что эти две команды не дадут спокойной жизни «Зениту». Так и получилось.

- То есть победа «Краснодара» вчера вас не удивила?

- Южане победили в сложном матче. Они воспользовались ошибкой защитника гостей, а потом дожали питерцев. Борьба шла на каждом метре поля, и у хозяев горели глаза, что было хорошо заметно. Ребята выложились и доказали, что, играя на максимуме своих возможностей, можно обыгрывать «Зенит».

- Питерцы сейчас ничем не выделяются по игре, если сравнивать с «Краснодаром» и «Локомотивом»?

- Большой разницы уже нет, как это было в предыдущих чемпионатах. Раньше питерцы не давали возможности конкурентам почувствовать, что они могут их догнать. А сейчас другая ситуация. Мы видим, что «Зенит» теряет очки. Причем не только эти два соперника опасны, и другие команды могут подпереть. Это «Динамо» и «Спартак», который я не стал бы сбрасывать со счетов. Несмотря на потерю очков во вчерашнем матче, он имеет все шансы не отставать от лидеров. Борьба обостряется.

- Насколько «Зениту» будет сложно вернуться на первое место?

- Команда Семака начинает нервничать и уже не имеет былой уверенности. У многих возникают вопросы по трансферу Соболева. Большой помощи пока от него нет. Глушенков выбывал по травме. Вчера у него было несколько хороших эпизодов, но ему еще надо восстанавливать связку с Кассьеррой. Вчера мы видели, что хозяева в середине поля не уступали питерской тройке полузащитников. Первый тайм вообще остался за «быками», а во втором - южанам повезло в концовке. Но везет тем, кто этого больше заслуживает.

- Когда Мусаев сменил Ивича, это вызвало недоумение, а потом команда слабо стартовала в нынешнем чемпионате. С чем связываете такой взлет южан?

- Вернулись футболисты из сборных, и нужно было какое-то время, чтобы они переключились и включились в клубные дела. Плюс было достаточно времени, чтобы сыграться, и игра пошла. Вчера мы лишний раз увидели, что в команде собраны игроки хорошего качества для нашего чемпионата. Они ничем не уступают зенитовским бразильцам. Вчера, кстати, мы больше видели игру латиноамериканских футболистов, чем наших. Так что пока именно они задают тон в РПЛ. У кого больше качественных легионеров, тот и находится наверху таблицы.

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- «Локомотив» в этом плане выделяется – там играют в основном россияне.

- Везде бывают свои исключения. Это приятно. Хочется болеть за эту команду, потому что она более российская, чем остальные.

- Многие эксперты отмечают, что у Галактионова большинство игроков прогрессируют. С чем это связываете?

- Не сказал бы о прогрессе, просто есть группа талантливых ребят, которые получив шанс играть на таком уровне за первую команду, понимают, что это серьезно, и нужно этому соответствовать. Вот и работают упорно каждый день. А прогресс идет автоматически, если ты постоянно работаешь и играешь на максимуме.

Елена Григорьевская