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В 4 раза больше: Раскрыты премиальные игрокам «Локомотива» за победу над «Спартаком»

29 Сентября 2024 • 13:12 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Спартак Москва

В субботу в рамках десятого тура Российской премьер-лиги играли «Локомотив» и «Спартак». Команда Михаила Галактионова выиграла дерби со счётом 3:1. Как следствие, по итогам игрового дня «железнодорожники» обошли в турнирной таблице «Зенит». Выше «Локо» идёт только «Краснодар» - за счёт лучших дополнительных показателей.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», за победу над «Спартаком» игрокам «Локомотива» выплатили повышенные премиальные. Если обычно «железнодорожники» получают премию в 300 тысяч рублей, то на этот раз каждый футболист положил в карман 1,2 миллиона рублей.

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Локомотив Москва Спартак Москва

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