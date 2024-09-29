Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнюю победу «быков» над «Зенитом» в матче 10-го тура чемпионата России со счётом 2:0.

- Мне, в принципе, понравилась игра «Краснодара», молодцы. Впереди ничего особенного не дали сделать «Зениту, за исключением одного момента, когда пробивал Кассьерра. Первый тайм получился чуть-чуть вяленький, можно так сказать. Второй – более атакующий у «Краснодара». Он нет-нет да и создавал моментики. Замены усилили игру «Краснодара». Кордоба подкараулил ошибку защитника, там было уже дело техники, ну и гол Смолова поставил точку. Хочу поздравить «Краснодар» – очень хорошая игра в исполнении команды в плане контроля мяча. И добавили в конце, что принесло свои плоды, – сказал Шипицин.

Победив «Зенит», «Краснодар» обогнал его на одно очко.