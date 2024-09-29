Реакция Юрана на поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран дал свою оценку игре «красно-белых» в дерби с «Локомотивом». Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась поражением гостей со счетом 1:3.

«Такое впечатление, что «Спартак» не разбирал «Локомотив», за счет чего они могут выиграть или не проиграть. Надо готовиться тщательнее. Печально, 3:1 для «Спартака» - многовато, тем более в дерби», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

После этого поединка «Спартак» с 16 очками опустился на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «железнодорожников», то команда набрала 24 балла и находится на второй строчке.