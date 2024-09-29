Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Локомотива»

«У «Локо» 3 иностранца из 16. У нас - 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав. Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками», - приводит слова Салиховой Sport24.