Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Локомотива»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал поражение «красно-белых» от столичного «Локомотива» в десятом туре Премьер-лиги.
«У «Локо» 3 иностранца из 16. У нас - 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав. Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками», - приводит слова Салиховой Sport24.
Матч состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Спартака» со счетом 1:3. После десяти туров Премьер-лиги команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице.
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