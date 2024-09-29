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Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство

29 Сентября 2024 • 12:50 Комментировать

Рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев высказался относительно борьбы с петербургским «Зенитом» за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В год столетия «Зенита» бороться с ним за чемпионство будет бесполезно? Наши легионеры вообще не знают, сколько лет «Зениту». Да и русские вряд ли. Это их дела, а мы должны своими заниматься», - ответил специалист во время пресс-конференции.

В десятом туре «Краснодар» принимал на своем поле «Зенит». «Быки» одержали победу со счетом 2:0. После этого успеха краснодарский клуб поднялся на первое место, а питерцы опустились на третью строчку.

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Зенит Краснодар Мурад Мусаев ещё теги
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