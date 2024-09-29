Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство

«В год столетия «Зенита» бороться с ним за чемпионство будет бесполезно? Наши легионеры вообще не знают, сколько лет «Зениту». Да и русские вряд ли. Это их дела, а мы должны своими заниматься», - ответил специалист во время пресс-конференции.