Аршавин отреагировал на поражение «Спартака»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о результате дерби «Локомотив» - «Спартак». «Железнодорожники» одержали уверенную победу на своем поле со счетом 3:1.

«Хорошая игра. У «Локомотива» получилось реализовать свои сильные стороны, а «Спартак» непонятно почему выбрал схему с двумя нападающими, не понимаю, чего они хотели добиться», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 16 баллами опустился на шестую строчку.