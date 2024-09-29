Юран назвал катастрофой место «Спартака» в таблице РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Сергей Юран оценил текущее положение «красно-белых» в чемпионате России. «Красно-белые» с 16 очками располагаются на шестой строчке.

«Отставание на восемь очков от лидера - это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Отставание в восемь очков - катастрофа», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

В десятом туре чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Локомотивом». Подопечные Деяна Станковича потерпели поражение на «РЖД Арене» со счетом 1:3 и опустились на шестое место в Премьер-лиге.