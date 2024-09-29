Сёмин ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном возвращении на тренерский мостик.
«Артисты иногда заканчивают карьеры, но потом их возобновляют. Если у артиста есть предложение сыграть хорошую роль, то он продолжает играть. Если такой роли нет, то они не продолжают играть», - цитирует специалиста Metaratings.ru.
Последним клубом Сёмина был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года. До этого специалист долгое время руководил столичным «Локомотивом», с которым становился чемпионом России и обладателем кубка страны.
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