В «Локомотиве» отреагировали на кричалку «Зенит» - позор российского футбола»

Председатель правления столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об оскорбительной кричалке болельщиков в адрес петербургского «Зенита».
«Что это такое? Выражение эмоций болельщиков. Я считаю, что нельзя переходить определённую линию к другому клубу в оскорбительном отношении. Но у болельщиков может быть свой взгляд», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».
В десятом туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак». Подопечные Михаила Галактионова одержали победу со счетом 3:1. После этого успеха «железнодорожники» поднялись на второе место в таблице.
Бан пользователя