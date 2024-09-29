Каррера объяснил, почему не добился успеха после «Спартака»

«Поскольку в «Спартаке» у меня была сильная и качественная команда, я лишь позволил каждому отдельному игроку раскрыть свой потенциал. Качества, которые я больше не находил в последующих командах», - передает слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».