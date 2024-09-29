Каррера объяснил, почему не добился успеха после «Спартака»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался относительно своей карьеры после ухода из российского топ-клуба.
«Поскольку в «Спартаке» у меня была сильная и качественная команда, я лишь позволил каждому отдельному игроку раскрыть свой потенциал. Качества, которые я больше не находил в последующих командах», - передает слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что несколько дней назад Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Асколи». Итальянский специалист руководил командой с марта нынешнего года.
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