Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о смене лидеров в золотой гонке РПЛ.

- Насколько неожиданной стала для вас потеря лидерства «Зенитом»?

- Чемпионат еще не закончился, он продолжается. Еще десять раз все может поменяться. Будут еще и спады, и восхождения. Можно констатировать только то, что «Зенит» упустил первое место. «Краснодар» вчера вроде бы играл с преимуществом, но моменты не создавал. «Зенит» допустил ошибку, а в таких матчах этого нельзя делать, если твоя команда за что-то борется.

- Считаете, у «Зенита» сейчас спад?

- С точки зрения результатов, да, раз он упустил свой шанс.

- А если говорить об игре, что не получается у команды Семака?

- Матч был в «Краснодаре» и трибуны гнали хозяев вперед. Ребята старались. Что-то получалось, что-то нет. Но «быки» были обязаны иметь преимущество. Нельзя сказать, что у питерцев была провальная игра. С точки зрения ошибок – да. Но счет, я считаю, не по игре. Там должна была быть ничья.

- Как считаете, завяжется какая-то борьба или питерцы вскоре снова вернутся на первую строчку?

- Борьба за первое место будет до конца сезона.

- Чья игра вам больше нравится: «Краснодара» или «Локомотива»?

- Вот когда они сыграют между собой, и посмотрим, чья игра лучше и в каком состоянии будут обе команды на тот момент.

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- Согласны с тем, что у Галактионова большинство игроков прогрессируют?

- Да-да. Я думал, что «Спартак» вчера выиграет у «Локомотива», но лишний раз убедился, что никогда не угадываю результаты.

- С чем связываете взлет «Краснодара» после неудачного старта сезона?

- Чтобы это оценивать, надо быть в команде. Поверьте, Галицкий не такой глупый человек. Раз он сделал такую рокировку, значит, что-то его не устраивало.

Елена Григорьевская