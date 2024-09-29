Койта оценил важность перехода Пьянича в ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Секу Койта дал комментарий по поводу перехода в «армейский» клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
«Очень крутой трансфер. Молодые футболисты ЦСКА будут набираться опыта у Пьянича. Миралем - легендарный игрок. Поэтому его переход в наш клуб - это очень хорошо для нас», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Пьянич подписал с «армейцами» однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон. В Европе Миралем запомнился по выступлениям за «Барселону», «Ювентус», «Рому». Его предыдущим клубом была «Шарджа» из ОАЭ.
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