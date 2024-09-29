В «Акроне» оценили уровень игры Дзюбы

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Арам Задоян высказался об игре новичка команды – нападающего Артёма Дзюбы.
«В трёх матчах «1+3» - оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», - передает слова функционера «РБ Спорт».
Напомним, что 36-летний центрфорвард пополнил ряды тольяттинского коллектива под занавес летнего трансферного окна. Стороны подписали трудовое соглашение до конца нынешнего сезона. В последнем матче «Акрон» на выезде победил «Ростов» со счетом 2:0.
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