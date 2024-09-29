В «Акроне» оценили уровень игры Дзюбы

«В трёх матчах «1+3» - оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны», - передает слова функционера «РБ Спорт».