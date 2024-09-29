Созин: «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит»

«В РПЛ сложилась очень хорошая ситуация. Когда «Зенит» третий – интерес к лиге возрастает в разы! Понятно, что «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит. Но сейчас интрига невероятная», - приводятся слова Созина на страницах «Чемпионата».