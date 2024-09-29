Созин: «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«В РПЛ сложилась очень хорошая ситуация. Когда «Зенит» третий – интерес к лиге возрастает в разы! Понятно, что «Зенит» ещё выиграет и всех обгонит. Но сейчас интрига невероятная», - приводятся слова Созина на страницах «Чемпионата».
В рамках десятого тура чемпионата России «Зенит» на выезде встречался с «Краснодаром». «Сине-бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:2. После гостевой неудачи команда Сергея Семака опустилась на третье место в таблице Премьер-лиги.
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