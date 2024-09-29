Смолов прокомментировал победу над «Зенитом»

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов поделился эмоциями после домашнего поединка с петербургским «Зенитом». «Быки» одержали победу со счетом 2:0, а нападающий отметился голом.

«Эмоции - супер. Сергей Николаевич спустился довольный. Классная победа. Большое спасибо болельщикам, которые пришли поддержать. Играть такие матчи и для футболистов супер, и для болельщиков наблюдать», - передает слова Смолова клубная пресс-служба.

После этого матча на счету краснодарского коллектива стало 24 балла. Подопечные Мурада Мусаева поднялись на второе место, опередив «Зенит».