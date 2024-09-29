В «Локомотиве» назвали задачу клуба на сезон

Председатель правления московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о целях клуба в нынешнем сезоне.
«Перед началом сезона мы обсуждали с командой, что наша задача - биться и бороться в каждой игре, быть в топе. Мы следуем этому. Команда на сезон выполняет установку», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
В матче десятого тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак». «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:1. Благодаря этому успеху команда Михаила Галактионова набрала 24 балла и поднялась на второе место в турнирной таблице.
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