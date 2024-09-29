Бабич высказался после поражения «Спартака»

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал результат вчерашнего матча с «Локомотивом» в десятом туре Премьер-лиги. «Красно-белые» проиграли на выезде со счетом 1:3.

«Мы проиграли. Два удара - и два гола, очень непросто что‑то сделать в такой ситуации. Мы не должны позволять сопернику столько, сколько позволили в последних двух матчах», - цитирует сербского футболиста телеканал «Матч ТВ».

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и находится на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «красно-белые» на домашнем стадионе сыграют против «Ростова».