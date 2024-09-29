Мостовой: «Уберите Кордобу из «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о вчерашнем поединке между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Мусаев - лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите. Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита». Уберите Кордобу, и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Матч прошел на стадионе в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кордоба и Смолов. После этого успеха команда Мурада Мусаева поднялась на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.