Булыкин: «Нужно дождаться зимней паузы, чтобы оценить прогресс «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«На Станковича приятнее смотреть, и он футбольный человек. Может быть, что-то и получится у него в «Спартаке», нужно дождаться зимней паузы, чтобы оценить прогресс команды», - приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

В десятом туре чемпионата России «Спартак» на выезде встречался с «Локомотивом» и потерпел поражение со счетом 1:3. После этого поединка «народная команда» с 16 баллами занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.