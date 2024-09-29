«Локомотив» не получал предложений по Баринову

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», высказался касательно возможного ухода из клуба опорного полузащитника Дмитрия Баринова.
«Агенты дают много информации в СМИ, это их работа - подогревать интерес вокруг клиента. Но сам Дмитрий ни с какими инициативами не выступал, каких-то серьезных предложений мы не получали», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Баринов – воспитанник академии «железнодорожников». Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в восемь миллионов евро.
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