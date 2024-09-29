В «Локомотиве» оценили работу Галактионова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Как оценим работу Галактионова? Клуб и игроки развиваются, работа тренерского штаба адекватно воспринимается командой. Мы оцениваем работу Галактионова только положительно», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» на домашнем стадионе принимали «Спартак». Подопечные Галактионова отпраздновали победу со счетом 3:1. После этого успеха «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.