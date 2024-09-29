«Не менее миллиарда рублей»: Нагорных - о цене Глушенкова на момент трансфера в «Зенит»

Юрий Нагорных, являющийся председателем правления московского «Локомотива», высказался о трансферной стоимости атакующего полузащитника Максима Глушенкова на момент перехода в петербургский «Зенит».

«Сколько Максим стоил? Не меньше миллиарда рублей. Смотрю, исходя из нашего рынка», - передает слова Нагорных «РБ Спорт».

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» минувшим летом. В сезоне-2024/2025 полузащитник сыграл девять поединков, записав себе в актив девять забитых мячей и одну голевую передачу. Контракт Максима с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года.