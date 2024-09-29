Козлов: «Это наша общая победа, пусть Краснодар гуляет»

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов оценил поддержку болельщиков во время домашнего поединка против петербургского «Зенита» в десятом туре чемпионата России.

«34 тысячи зрителей пришли. Мы выполнили свою задачу благодаря им. Конечно, огромная поддержка очень помогает нам. Думаю, это наша общая победа пусть Краснодар гуляет», - высказался Козлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. После этого успеха «быки» поднялись на первое место, обогнав петербургский «Зенит».