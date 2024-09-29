В «Локомотиве» заявили, что защитились от интереса клубов к Батракову

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об интересе других клубов к полузащитнику Алексею Батракову.

«Мы хорошо защищены документально, поэтому такого опасения у нас не было. Контрактом предусмотрены большие суммы, которые должны быть заплачены в случае выкупа. Мы очень серьёзно защитили себя», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний хавбек поучаствовал в 13 поединках за «железнодорожников», отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт Батракова с «Локо» рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.