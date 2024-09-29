Сёмин назвал футболистов, которые достойно представляют Россию за границей

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, кто из российских футболистов, играющих за рубежом, достойно представляет отечественный футбол.

«Это Алексей Миранчук. Очень хорошо играет Оздоев в ПАОКе, неплохо адаптируется Чалов. Достойно выглядит Сафонов в «ПСЖ». В Европе много российских футболистов, которые неплохо предоставляют наш футбол», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что в летнее трансферное окно Миранчук перешел в американский клуб «Атланта Юнайтед». Полузащитник принял участие в пяти играх МЛС и отметился двумя забитыми мячами.