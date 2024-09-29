Монтес прокомментировал победу над «Спартаком»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес дал комментарий по поединку со «Спартаком» в рамках десятого тура Премьер-лиги.
«Нельзя сказать, что для «Локомотива» матч со «Спартаком» был лёгким. Они боролись, выполняли свою работу. Мы же старались победить у себя дома. Это очень значимая победа для нас», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. После этого успеха «железнодорожники» поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ.
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