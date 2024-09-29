В «Локомотиве» раскрыли, было ли предложение «Спартака» по Пиняеву

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», высказался о том, получал ли клуб предложение от «Спартака» по трансферу атакующего полузащитника Сергея Пиняева.

«У нас не было предложений. Были активные разговоры в прессе. Масса публикаций. Но от «Спартака» официальных предложений мы не получали», - передает слова Нагорных «РБ Спорт».

Трансферная стоимость 19-летнего вингера оценивается в восемь миллионов евро. Срок действующего контракта Сергея с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев провел девять поединков, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.