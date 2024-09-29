Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление московского «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«В начале сезона было трудно предсказать, что «Локомотив» будет так высоко. Они заслуженно набирают очки, и то, что они наравне с «Краснодаром» оказались на вершине таблицы, тоже заслуженно», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».
В поединке десятого тура чемпионата страны «Локомотиву» противостоял «Спартак». «Железнодорожники» отпраздновали уверенную победу на своем поле со счетом 3:1. После этого успеха команда поднялась на второе место в таблице РПЛ.
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