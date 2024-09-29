Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине»

«В начале сезона было трудно предсказать, что «Локомотив» будет так высоко. Они заслуженно набирают очки, и то, что они наравне с «Краснодаром» оказались на вершине таблицы, тоже заслуженно», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».