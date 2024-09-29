Орлов прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал гостевое поражение «Спартака» от «Локомотива» в матче десятого тура чемпионата России.

«Командная скорость у «Локомотива» была выше, чем у «Спартака». Везде «железнодорожники» были легче, быстрее, свежее. «Спартак» был тяжеловесным. «Локомотив» их перебегал и сделал это мастерски», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч «Локомотива» и «Спартака» состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. После этого поединка «железнодорожники» занимают второе место в таблице, а «красно-белые» - шестое.