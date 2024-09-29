Круговой: «Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич»

Фланговый защитник Данил Круговой, выступающий в составе московского ЦСКА, высказался о переходе в «армейский» клуб боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
«Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич. Он тогда быстро сломался и долго лечился, поэтому это быстро забылось. А потом его продали. Посмотрим, я думаю, у Пьянича не будет проблем», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что Пьянич пополнил ряды московского коллектива на правах свободного агента. Он подписал однолетний трудовой договор с возможностью пролонгации. До перехода в ЦСКА Миралем поиграл в «Барселоне» и «Ювентусе».
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