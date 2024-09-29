Аршавин оценил шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба превзойти достижение Александра Кержакова по голам.
«Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова? С такими темпами - да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шёл, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
В рамках десятого тура чемпионата России «Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0. В активе Дзюбы один забитый мяч. 36-летний форвард отстает от Кержакова на три гола.
Бан пользователя