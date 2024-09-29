Аршавин оценил шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова

«Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова? С такими темпами - да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шёл, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».