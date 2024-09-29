Корнеев: «Краснодар» абсолютно заслуженно победил «Зенит»

Экс спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о гостевом поражении «сине-бело-голубых» от «Краснодара» в рамках десятого тура чемпионата России.
«Быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это. «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Поединок прошел на стадионе в Краснодаре и завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 2:0. Под занавес встречи голами отметились форварды Джон Кордоба и Фёдор Смолов.
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