Корнеев: «Краснодар» абсолютно заслуженно победил «Зенит»

«Быки» были лучше по многим показателям, их нужно похвалить за это. «Краснодар» вышел на поле выиграть, поэтому абсолютно заслуженная победа, к ним вообще никаких вопросов нет», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».