Радимов: «Такого «Краснодара» против «Зенита» я не видел ни разу»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от центрального матча десятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Фаворита не было, плюс‑минус равная игра. «Краснодару» в концовке повезло с голом, когда Караваев ошибся. Такого «Краснодара» против «сине‑бело‑голубых» я не видел ни разу», - высказался Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Краснодаре и завершился победой «быков» со счетом 2:0. Забитыми мячами в концовке встречи отметились нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов.