Батраков и Глушенков — первые на очереди в Европу: кто ещё из россиян может покинуть РПЛ в ближайшем будущем

После отъезда Алексея Миранчука в Америку в ведущих европейских чемпионатах осталось четыре российских футболиста. Речь идёт об Арсене Захаряне («Реал Сосьедад»), Далере Кузяеве («Гавр»), Александре Головине («Монако») и Матвее Сафонове («ПСЖ»). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из россиян в ближайшем будущем может отправиться в сильнейшие европейские чемпионаты.

Алексей Батраков («Локомотив»)

19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» стал одним из самых ярких игроков нового сезона РПЛ. Наверное, Батракова можно назвать главным открытием нынешнего розыгрыша чемпионата России, так как мощно стартовавший в «Зените» Глушенков раскрылся ещё в прошлом сезоне в «Локомотиве».

Как известно, Англия и Германия сейчас закрыты для России, но в Испании очень любят таких игроков, как Батраков. Однако если у хавбека не получится трудоустроиться в Испании или Италии, но у него будет сильное желание уехать в Европу, то во Франции его с удовольствием примет любой ведущий клуб, за исключением «ПСЖ», туда пора рановато.

Максим Глушенков («Зенит»)

Ещё в прошлом сезоне Глушенков круто себя проявил в «Локомотиве» и стал лучшим ассистентом, а летний переход в «Зенит» позволил игроку раскрыться ещё больше. В шести матчах текущего розыгрыша РПЛ Глушенков забил семь голов и сейчас вместе с Батраковым делит лидерство в гонке бомбардиров.

Глушенкову, как и Батракову, больше по стилю подходит испанская Ла Лига. Нет сомнений, что в ближайшее время кто-то свяжется с «Зенитом», чтобы обсудить трансфер новой российской звезды.

Александр Максименко («Спартак»)

Как-то у тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова спросили, кто из российских голкиперов может уехать в Европу за Матвеем Сафоновым. Ответ был однозначным — Максименко. Кафанов отметил резкий прогресс в игре вратаря, который в последнее время окончательно застолбил за собой место первого номера в «Спартаке». Раньше было тяжело представить трансфер российского голкипера в Европу, ведь из тех, кто на слуху, у нас есть примеры только Андрея Лунёва и Никиты Хайкина. Однако после перехода Сафонова в «ПСЖ» стало ясно, что даже в нынешнее время нет ничего невозможного.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Несмотря на то, что текущий сезон Тюкавин начал неубедительно, он сто процентов находится на карандаше у клубов из ведущих европейских лиг. Если кто забыл, Тюкавин — лучший игрок прошлого сезона РПЛ и один из лучших бомбардиров того розыгрыша. Как только форвард поправит свою статистику, к нему сразу же обратятся известные клубы. Нет сомнений, что Тюкавин готов ехать даже в европейский середняк, ведь ради Европы он отказался от предложения «Зенита».

Сергей Пиняев («Локомотив»)

В отличие от прогрессирующего в «Локомотиве» Батракова, Пиняев немного сдал по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не помешало клубам из Европы прислать официальное предложение в «Локомотив» о покупке игрока. По слухам, летом у «железнодорожников» были офферы из Италии, Испании и Германии, в том числе из клубов, участвующих в еврокубках, но «красно-зелёные» ответили отказом, так как не захотели на данном этапе расставаться с Пиняевым.

Дмитрий Миляев