Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батраков и Глушенков — первые на очереди в Европу: кто ещё из россиян может покинуть РПЛ в ближайшем будущем

29 Сентября 2024 • 10:20 Комментировать

После отъезда Алексея Миранчука в Америку в ведущих европейских чемпионатах осталось четыре российских футболиста. Речь идёт об Арсене Захаряне («Реал Сосьедад»), Далере Кузяеве («Гавр»), Александре Головине («Монако») и Матвее Сафонове («ПСЖ»). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из россиян в ближайшем будущем может отправиться в сильнейшие европейские чемпионаты.

Алексей Батраков («Локомотив»)

19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» стал одним из самых ярких игроков нового сезона РПЛ. Наверное, Батракова можно назвать главным открытием нынешнего розыгрыша чемпионата России, так как мощно стартовавший в «Зените» Глушенков раскрылся ещё в прошлом сезоне в «Локомотиве».

Как известно, Англия и Германия сейчас закрыты для России, но в Испании очень любят таких игроков, как Батраков. Однако если у хавбека не получится трудоустроиться в Испании или Италии, но у него будет сильное желание уехать в Европу, то во Франции его с удовольствием примет любой ведущий клуб, за исключением «ПСЖ», туда пора рановато.

Максим Глушенков («Зенит»)

Ещё в прошлом сезоне Глушенков круто себя проявил в «Локомотиве» и стал лучшим ассистентом, а летний переход в «Зенит» позволил игроку раскрыться ещё больше. В шести матчах текущего розыгрыша РПЛ Глушенков забил семь голов и сейчас вместе с Батраковым делит лидерство в гонке бомбардиров.

Глушенкову, как и Батракову, больше по стилю подходит испанская Ла Лига. Нет сомнений, что в ближайшее время кто-то свяжется с «Зенитом», чтобы обсудить трансфер новой российской звезды.

Александр Максименко («Спартак»)

Как-то у тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова спросили, кто из российских голкиперов может уехать в Европу за Матвеем Сафоновым. Ответ был однозначным — Максименко. Кафанов отметил резкий прогресс в игре вратаря, который в последнее время окончательно застолбил за собой место первого номера в «Спартаке». Раньше было тяжело представить трансфер российского голкипера в Европу, ведь из тех, кто на слуху, у нас есть примеры только Андрея Лунёва и Никиты Хайкина. Однако после перехода Сафонова в «ПСЖ» стало ясно, что даже в нынешнее время нет ничего невозможного.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Несмотря на то, что текущий сезон Тюкавин начал неубедительно, он сто процентов находится на карандаше у клубов из ведущих европейских лиг. Если кто забыл, Тюкавин — лучший игрок прошлого сезона РПЛ и один из лучших бомбардиров того розыгрыша. Как только форвард поправит свою статистику, к нему сразу же обратятся известные клубы. Нет сомнений, что Тюкавин готов ехать даже в европейский середняк, ведь ради Европы он отказался от предложения «Зенита».

Сергей Пиняев («Локомотив»)

В отличие от прогрессирующего в «Локомотиве» Батракова, Пиняев немного сдал по сравнению с прошлым сезоном. Однако это не помешало клубам из Европы прислать официальное предложение в «Локомотив» о покупке игрока. По слухам, летом у «железнодорожников» были офферы из Италии, Испании и Германии, в том числе из клубов, участвующих в еврокубках, но «красно-зелёные» ответили отказом, так как не захотели на данном этапе расставаться с Пиняевым.

Дмитрий Миляев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Александр Максименко Максим Глушенков Сергей Пиняев Константин Тюкавин Алексей Батраков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много ЦСКА - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.09.24 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.81 3.70 4.00
Видео
29.09.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Динамо Москва Динамо Москва
5.40 3.75 1.61
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
11:28 · Россия. Премьер-лига
Бабич высказался после поражения «Спартака»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Уберите Кордобу из «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Нужно дождаться зимней паузы, чтобы оценить прогресс «Спартака»
11:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не получал предложений по Баринову
10:56 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» оценили работу Галактионова
10:46 · Россия. Премьер-лига
«Не менее миллиарда рублей»: Нагорных - о цене Глушенкова на момент трансфера в «Зенит»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Козлов: «Это наша общая победа, пусть Краснодар гуляет» 1
10:33 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что защитились от интереса клубов к Батракову
10:25 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал футболистов, которые достойно представляют Россию за границей
10:20 · Россия. Премьер-лига
Монтес прокомментировал победу над «Спартаком»
10:15 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» раскрыли, было ли предложение «Спартака» по Пиняеву
10:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Локомотив» заслуженно оказался с «Краснодаром» на вершине»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Малком приезжал в «Зенит» такой же звездой, как и Пьянич»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова
09:43 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Краснодар» абсолютно заслуженно победил «Зенит»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Такого «Краснодара» против «Зенита» я не видел ни разу»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос высказался после поражения «Зенита» от «Краснодара»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, как Соболев адаптируется в «Зените»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о победе над «Ростовом» 1
08:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани»: «В «Спартаке» молодёжь зажатая, а в «Локомотиве» раскрепощённая» эксклюзив
08:20 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Дзюбы не будет в сборной, пока в ней Карпин» 1
07:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал причины поражения «Спартака» от «Локомотива»
07:55 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Зенит» потерпел болезненное поражение»
07:41 · Россия. Премьер-лига
«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби
Все новости