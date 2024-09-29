Дуглас Сантос высказался после поражения «Зенита» от «Краснодара»

«Чем хорош футбол, так это тем, что у есть следующий матч. Мы должны проанализировать, что сделали не так, чтобы в следующих матчах не допустить больше тех ошибок, которые мы совершили в Краснодаре», - приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.