Дуглас Сантос высказался после поражения «Зенита» от «Краснодара»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал гостевое поражение от «Краснодара» в поединке десятого тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» уступили со счетом 0:2.
«Чем хорош футбол, так это тем, что у есть следующий матч. Мы должны проанализировать, что сделали не так, чтобы в следующих матчах не допустить больше тех ошибок, которые мы совершили в Краснодаре», - приводит слова Сантоса пресс-служба клуба.
После вчерашнего поражения петербургский клуб опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Первым стал «Краснодар», а на второе место поднялся московский «Локомотив».
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