Семак рассказал, как Соболев адаптируется в «Зените»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации в команде нападающего Александра Соболева.

«Как проходит процесс адаптации Соболева? Непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет», - передает слова главного тренера «сине-бело-голубых» клубная пресс-служба.

Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. 27-летний нападающий подписал трудовое соглашение на три года с возможностью продления. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александр провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.