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Дзюба высказался о победе над «Ростовом»

29 Сентября 2024 • 08:56 Комментировать (1)

Центральный форвард «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» в поединке десятого тура Премьер-лиги.

«Классная победа на выезде! Спасибо команде! Безумно счастлив забить первый гол за «Акрон» и помочь взять три очка. Поздравляю всех наших болельщиков!» - написал опытный бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что поединок прошел в Ростове-на-Дону и завершился победой гостей со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел три поединка. 36-летний нападающий записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Артём Дзюба Акрон ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
29 Сентября 2024 в 09:14
Жги, Артемушка!
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