Дзюба высказался о победе над «Ростовом»

Центральный форвард «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» в поединке десятого тура Премьер-лиги.

«Классная победа на выезде! Спасибо команде! Безумно счастлив забить первый гол за «Акрон» и помочь взять три очка. Поздравляю всех наших болельщиков!» - написал опытный бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что поединок прошел в Ростове-на-Дону и завершился победой гостей со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел три поединка. 36-летний нападающий записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.