Корнеев: «Дзюбы не будет в сборной, пока в ней Карпин»

«Не будет Дзюбы в сборной. Уже назван расширенный состав, в котором присутствуют определённые нападающие, они и будут играть. Дзюба не будет вызываться в сборную, пока в ней Карпин», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».