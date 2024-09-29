Корнеев: «Дзюбы не будет в сборной, пока в ней Карпин»

Экс спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев считает, что нападающему Артёму Дзюбе закрыта дверь в сборную России, пока командой руководит Валерий Карпин.
«Не будет Дзюбы в сборной. Уже назван расширенный состав, в котором присутствуют определённые нападающие, они и будут играть. Дзюба не будет вызываться в сборную, пока в ней Карпин», - поделился мнением Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Накануне состоялся поединок между «Ростовом» и «Акроном» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Тольяттинский коллектив победил на выезде со счетом 2:0. Один из мячей забил 36-летний Дзюба.
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