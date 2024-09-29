Бубнов назвал причины поражения «Спартака» от «Локомотива»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Локомотива» в поединке десятого тура чемпионата России.
«Спартак» ротацию провёл, причём не очень удачную. Здесь с составом Станкович не угадал. И мало того, что стабильности состава не хватает, так ещё лидеры играли ниже привычного уровня», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.
Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «РЖД Арена» и завершилось победой «Локомотива» со счетом 3:1. После этого матча «железнодорожники» занимают второе место в таблице, а «красно-белые» - шестое.
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