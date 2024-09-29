Ветеран «Спартака»: «Зенит» потерпел болезненное поражение»

В центральном матче десятого тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«У меня была мысль, что игра до гола - кто забьёт, тот и выиграет. В целом ничего страшного для команды из Петербурга не произошло, отставание всего одно очко. Но поражение, конечно, болезненное», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что забитыми мячами в составе краснодарского коллектива отметились Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Благодаря этой победе «быки» обогнали «Зенит» и вышли на первое место в РПЛ.