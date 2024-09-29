«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на поражение команды в гостевом матче десятого тура Премьер-лиги с «Локомотивом». «Красно-белые» уступили на выезде со счетом 1:3.
«Крах в Черкизово «Спартак» проиграл «Локомотиву». Третий матч в чемпионате без побед, команда выглядит уже не так ярко, как на старте. Пора уже подумать, что надо рвать и метать в каждой игре!» - говорится в социальных сетях «Фратрии».
После этого поражения подопечные Деяна Станковича с 16 баллами опустились на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» с 24 очками находятся на второй позиции.
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