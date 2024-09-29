«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби

«Крах в Черкизово «Спартак» проиграл «Локомотиву». Третий матч в чемпионате без побед, команда выглядит уже не так ярко, как на старте. Пора уже подумать, что надо рвать и метать в каждой игре!» - говорится в социальных сетях «Фратрии».