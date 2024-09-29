Генич прокомментировал победу «Краснодара» над «Зенитом»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал домашнюю победу «Краснодара» над петербургским «Зенитом» в поединке десятого тура чемпионата России. «Быки» в родных стенах обыграли действующего чемпиона со счетом 2:0.

«Краснодар»! 7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали», - говорится в социальных сетях комментатора.

Напомним, что голами в прошедшей встрече отметились нападающие «Краснодара» Джон Кордоба и Фёдор Смолов.

Благодаря этому успеху «быки» набрали 24 балла и обогнали «Зенит» в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева являются лидерами чемпионата страны.